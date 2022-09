Linde Aktie News: DAX Aktie Linde reagiert am Freitagmittag positiv

Um 12:22 Uhr ging es für das Linde-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 277,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Linde-Aktie bis auf 278,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 278,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 168.050 Linde-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 11,88 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 13,89 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 320,83 EUR angegeben.

Linde veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,70 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.457,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,96 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

BASF-Aktie tiefer: BASF will elektrische Steamcracker 2023 starten

August 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur Linde-Aktie

Linde-Aktie und ExxonMobil-Aktie: Diese beiden Dividendenaristokraten sind die Favoriten der Analysten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group