Linde Aktie News: Linde tendiert südwärts

Die Linde-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 265,65 EUR. Darum wird der DAX, der zurzeit bei 15.848 Punkten liegt, von dem Anteilsschein etwas ausgebremst. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 264,50 EUR. Bei 266,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 50.810 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 270,90 EUR markierte der Titel am 23.08.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Am 29.10.2020 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 183,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 267,71 EUR. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 12,54 USD je Linde-Aktie.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

DAX 40 kommt: Welche DAX-Aktien jetzt ein Kauf sind

So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im August 2021 ein

Dividendenfonds: Welche Portfolios am meisten Rendite abwerfen

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: The Linde Group