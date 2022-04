Linde Aktie News: Linde am Montagnachmittag gesucht

Das Papier von Linde konnte um 16:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 292,15 EUR. Im Tageshoch stieg die Linde-Aktie bis auf 292,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 290,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 347.747 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 309,35 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,89 Prozent hinzugewinnen. Am 05.05.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 19,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 314,17 EUR angegeben.

Am 13.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 7,27 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 8,30 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2022 rechnen Experten am 13.05.2022.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Linde einen Gewinn von 13,03 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

