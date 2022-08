Linde Aktie News: DAX Aktie Linde zieht am Freitagmittag an

Die Linde-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 298,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Linde-Aktie sogar auf 299,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 298,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.054 Linde-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 315,35 EUR erreichte der Titel am 06.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 5,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 244,00 EUR ab. Abschläge von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 320,83 EUR je Linde-Aktie aus.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,10 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Linde 2,70 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Linde 8.457,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,96 USD je Aktie in den Linde-Büchern.

