Linde Aktie News: DAX Aktie Linde büßt am Mittag ein

Die Linde-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 287,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Linde-Aktie bisher bei 285,80 EUR. Bei 287,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 128.699 Linde-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.06.2022 bei 315,35 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Linde-Aktie derzeit noch 8,74 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 244,00 EUR am 24.02.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Linde-Aktie mit einem Verlust von 17,95 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 320,00 EUR je Linde-Aktie an.

Linde ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Linde ein EPS von 2,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 8.457,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.584,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 15.11.2022 vorlegen.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,96 USD je Linde-Aktie.

