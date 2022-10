Linde Aktie News: DAX Aktie Linde am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr ging es für die Linde-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 285,90 EUR. Im Tief verlor die Linde-Aktie bis auf 284,55 EUR. Bei 285,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 10.482 Linde-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Linde-Aktie somit 9,34 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2022 auf bis zu 244,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 320,00 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 hat Linde die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Linde 2,70 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.584,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.457,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Linde am 27.10.2022 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 11,92 USD im Jahr 2022 aus.

