Linde-Aktie aktuell: Linde zeigt sich fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Linde-Papiere zuletzt 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem DAX, der bei 13.848 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 215,10 EUR aus. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,20 EUR. Von der Linde-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.365 Stück gehandelt.

Am 09.11.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 225,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Bei 0,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.04.2020 den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,99 EUR. Experten gehen davon aus, dass Linde im Jahr 2022 10,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Linde plc ist ein weltweit führender Technologiekonzern, der in den Bereichen Industriegase und Engineering in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc.

