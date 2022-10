Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Linde-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 290,80 EUR. Die Linde-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 292,60 EUR aus. Bei 289,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 219.673 Linde-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 315,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 244,00 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2022 erreicht. Derzeit notiert die Linde-Aktie damit 19,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 320,00 EUR an.

Am 28.07.2022 hat Linde in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,10 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.457,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.584,00 USD in den Büchern standen.

Am 27.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 26.10.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

Erste Schätzungen: Linde gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Linde-Aktie: Was Analysten von Linde erwarten

Studie: DAX-Vorstände verdienen 24 Prozent mehr

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: The Linde Group