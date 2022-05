Linde Aktie News: Linde macht am Montagmittag Boden gut

Um 23.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die Linde-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 298,25 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Linde-Aktie bis auf 302,15 EUR. Bei 300,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 114.382 Linde-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (309,35 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2022. 3,59 Prozent Plus fehlen der Linde-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 236,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.06.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 25,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 326,17 EUR für die Linde-Aktie aus.

Linde ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Linde hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,49 USD je Aktie gewesen. Linde hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8.211,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.243,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Linde veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 13,28 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Linde-Aktie

NVIDIA-Aktie, Apple-Aktie & Co: In diese US-Werte hat die Deutsche Bank im ersten Quartal investiert

USA: Lohnender Blick über den großen Teich

Linde-Aktie: Linde erhöht Prognose

Ausgewählte Hebelprodukte auf Linde plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Linde plc

Bildquellen: Linde