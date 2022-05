Linde Aktie News: Linde tendiert am Vormittag seitwärts

Mit einem Wert von 305,90 EUR bewegte sich die Linde-Aktie um 30.05.2022 09:22:00 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Linde-Aktie bei 308,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 305,85 EUR. Bei 308,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 19.519 Linde-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 309,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Linde-Aktie ist somit 1,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 26.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 236,75 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Linde-Aktie 29,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 326,17 EUR für die Linde-Aktie.

Linde veröffentlichte am 28.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8.211,00 USD gegenüber 7.243,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 04.08.2022 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Linde-Gewinn in Höhe von 13,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Robert Fischer/Linde AG