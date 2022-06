Linde Aktie News: Linde büßt am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie notierte um 30.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 271,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der Linde-Aktie ging bis auf 270,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 273,80 EUR. Zuletzt wechselten 549.848 Linde-Aktien den Besitzer.

Am 06.06.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 315,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.07.2021 bei 239,45 EUR. Mit Abgaben von 13,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 326,17 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Linde am 28.04.2022 vor. Das EPS belief sich auf 2,77 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.211,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.243,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.08.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 13,28 USD im Jahr 2023 aus.

