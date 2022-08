Linde Aktie News: DAX Aktie Linde tendiert am Dienstagvormittag fester

Das Papier von Linde legte um 09:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 287,40 EUR. Der Kurs der Linde-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 288,55 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 287,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.872 Linde-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (315,35 EUR) erklomm das Papier am 06.06.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Linde-Aktie. Am 24.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,79 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Linde-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Linde-Aktie wird bei 320,83 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 äußerte sich Linde zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,10 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.457,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Linde einen Umsatz von 7.584,00 USD eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Linde wird am 15.11.2022 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Linde-Aktie in Höhe von 11,96 USD im Jahr 2022 aus.

