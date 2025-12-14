DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.371 -0,7%Euro1,1740 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Broadcom A2JG9Z Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
TRATON-Aktie: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn TRATON-Aktie: MAN Hauptlieferant bei Bus-Vergabe der Deutschen Bahn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Linke richtet Appell zum Waffenstillstand an Moskau und Kiew

14.12.25 17:30 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke hat Russland und die Ukraine zu einem dauerhaften Waffenstillstand aufgefordert. "Wir fordern die russische und ukrainische Regierung auf, das Weihnachtsfest 2025 für einen dauerhaften Waffenstillstand zu nutzen", heißt es in einem Appell der Partei- und Fraktionsspitzen der Linken. "Die Waffen sollen dort für immer schweigen. Der Tod und die Verletzungen von Männern, Frauen und Kindern und die folgenreichen Zerstörungen müssen endlich beendet werden", mahnt die Oppositionspartei.

Wer­bung

Ein Waffenstillstand sei noch kein vereinbarter Frieden. "Wenn man aber vor einem Waffenstillstand schon alle Fragen eines späteren Friedensabkommens geklärt haben will, wird der Krieg völlig unnötig verlängert", erklären die sieben Linke-Politiker. "Die schwierigen und komplizierten Friedensverhandlungen sollten unter helfender internationaler Begleitung danach geführt werden", betonen sie.

Unterzeichnet ist der Appell von den Parteichefs Ines Schwerdtner und Jan van Aken, den Fraktionschefs Heidi Reichinnek und Sören Pellmann, Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow sowie Gregor Gysi und Dietmar Bartsch./shy/DP/he