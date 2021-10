Varta will Batterien für Elektroautos produzieren - Varta-Aktie profitiert

"Varta hat Erfahrung in der Produktion kleiner Lithium-Ionen-Zellen gesammelt", sagte CFO Armin Hessenberger beim Kapitalmarkttag des Unternehmens. "Dieses Know-How übertragen wir nun auf die Produktion größerer, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Zellen."

Die Varta-Rundzellen böten "hervorragende Alternativen für den Bau von batterieelektrischen Fahrzeugen im Performance-Bereich", sagte Vorstandschef Herbert Schein. In welchem Umfang das Unternehmen in die Produktion von V4Drive einsteigt, werde je nach Kundennachfrage entschieden.

Die Pilotproduktion der V4Drive-Zellen im 21700-Format soll am Jahresende starten, die Massenproduktion zwei Jahre später. Varta strebt eine Produktionskapazität von mindestens 2 Gigawattstunden an.

An der Börse kommen die Neuigkeiten am Donnerstag gut an: Das Varta-Papier verteuert sich via XETRA zeitweise um 2,53 Prozent auf 113,50 Euro.

