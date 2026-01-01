DAX25.365 +0,4%Est506.004 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.511 -0,8%Euro1,1696 +0,5%Öl63,05 +0,1%Gold4.610 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- VW, Mercedes, Novo Nordisk, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus Konflikt um Grönland: Zukunft der Arktisinsel im Fokus
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick Novo Nordisk-Aktie im Plus: Preissenkung in China und US-Start von Wegovy im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!

Lithiumabbau im Osterzgebirge: Prüfung sieht Chancen und Konfliktpotenzial

12.01.26 14:13 Uhr

ALTENBERG (dpa-AFX) - Der geplante Lithiumabbau im Osterzgebirge bietet laut einer neuen Analyse sowohl Chancen als auch Konfliktpotenzial. Einerseits bestehe die Aussicht auf neue Arbeitsplätze sowie wirtschaftliche und regionale Entwicklung, informierte die Landesdirektion Sachsen zum Abschluss der Raumverträglichkeitsprüfung. Dem stünden mögliche Auswirkungen für naturnahe Quellbereiche und Fließgewässer, den Wasserhaushalt sowie nahegelegene Kur- und Erholungsorte und das Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krusnohori gegenüber.

Wer­bung

Ziel dieses Verfahrens sei es, frühzeitig Probleme zu erkennen und Lösungen zu finden, erklärte Behördenchef Béla Bélafi. Rund 600 Bürgerinnen und Bürger hätten sich mit Hinweisen beteiligt, ebenso 50 öffentliche Stellen. "Das Ergebnis ist keine Entscheidung", betonte Bélafi. Zuständig für das Zulassungsverfahren sei das Oberbergamt.

Bergwerk könnte 2030 in Betrieb gehen - bis zu 1.200 Jobs

In Zinnwald gibt es eine Lithium-Lagerstätte, die ein Bergbauunternehmen erschließen will. Jährlich könnten zunächst etwa 1,5 Millionen Tonnen Lithium-Erz abgebaut werden. Der Rohstoff ist begehrt für Akkus in Smartphones und Computern, aber auch in Elektrofahrzeugen. Die Europäische Union wertet Lithium als kritischen Rohstoff. Darunter werden Materialien verstanden, die für die Wirtschaft große Bedeutung, aber ein hohes Versorgungsrisiko haben.

Das Erz soll in Zinnwald abgebaut und in Liebenau aufbereitet werden. Für den Transport über die rund neun Kilometer lange Strecke ist eine Bandanlage vorgesehen. Wegen des geringeren Flächenverbrauchs werde nach der Raumverträglichkeitsprüfung die Variante eines Fördertunnels favorisiert, so die Landesdirektion. Insgesamt werden den Angaben nach für die Erz-Aufbereitung rund 110 Hektar beansprucht.

Wer­bung

Nach bisherigen Plänen des Bergbauunternehmens Zinnwald Lithium könnte 2028 der Bau des Bergwerkes beginnen und zwei Jahre später die Produktion anlaufen. Das Unternehmen rechnet mit bis zu 1.200 direkten und indirekten Arbeitsplätzen, darunter 300 bis 400 im Bergwerk und der Aufbereitung./hum/DP/men