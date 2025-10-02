Lithos Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
02.10.25 06:35 Uhr
Werbung
Werte in diesem Artikel
Aktien
0,06 EUR -0,05 EUR -46,06%
Lithos Group hat sich am 29.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,200 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Lithos Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lithos Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Werbung
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lithos Group Ltd Registered Shs
Werbung
Analysen zu Lithos Group Ltd Registered Shs
Keine Analysen gefunden.