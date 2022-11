E.ON-Aktie unbewegt: E.ON will mit Tochterunternehmen E.ON One Digitalisierung vorantreiben

Ziel ist es laut Mitteilung, alle relevanten Lösungen zu bündeln und aus einer Hand anzubieten.

"Die Energiewende duldet keinen Aufschub, und digitale Lösungen sind eine der wichtigsten Antworten auf die wachsende Komplexität des Energiesystems", so Victoria Ossadnik, im E.ON-Vorstand zuständig für Digitalisierung . "Millionen Haushalte, Geräte und Anlagen müssen in einem zunehmend dezentralen Energiesystem an das Stromnetz angeschlossen werden."

E.ON One soll Verteilnetzbetreibern bei dieser Transformation helfen sowie Stadtwerke, Anbieter Erneuerbarer Energien und Betreiber von E-Mobilität bei der Anbindung, Steuerung und Optimierung ihrer dezentralen Energieressourcen unterstützen. Zur neuen Tochter gehören auch GridX und Envelio, an denen E.ON jeweils die Mehrheit hält.

Die E.ON-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise unverändert bei 8,50 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: E.ON, PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images