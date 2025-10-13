DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 +0,1%Top 10 Crypto15,92 +3,9%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.913 -0,4%Euro1,1621 +0,1%Öl63,63 +2,5%Gold4.065 +1,2%
London kündigt eigene Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens an

13.10.25 06:13 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Auch Großbritannien will eine Konferenz zur Zukunft des Gazastreifens abhalten. Das wird der britische Premierminister Keir Starmer nach Angaben des Londoner Regierungssitzes in Ägypten ankündigen, wo er an der Zeremonie zur Unterzeichnung des Friedensplans teilnimmt. Zuvor hatte bereits die deutsche Bundesregierung angekündigt, mit Ägypten eine Wiederaufbaukonferenz organisieren zu wollen.

Das Vereinigte Königreich werde eine führende Rolle in der nächsten Phase des von US-Präsident Donald Trump vermittelten Friedensplans spielen, das werde Starmer darlegen, hieß es in der Mitteilung weiter. Demnach soll bei einer mehrtägigen Konferenz in Großbritannien darüber beraten werden, wie der Gazastreifen sich wieder erholen und wieder aufgebaut werden kann. Es solle auch darum gehen, der Palästinensische Autonomiebehörde (PA) bei Reformen zu helfen, damit sie Gazas Wiederaufbau unterstützen könne.

Zu den erwarteten Teilnehmern gehören demnach unter anderem Deutschland, Italien, Saudi-Arabien, Jordanien und die PA sowie Vertreter der internationalen Entwicklungsfinanzierung, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung und die Weltbank. Wann die Konferenz stattfinden soll, war zunächst unklar.

Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) hatte betont, die gemeinsam mit Ägypten geplante Konferenz "muss eine sein, wo Israel und die Vereinigten Staaten dabei sind". Deutschland werde zudem humanitäre Hilfe leisten und den Aufbau einer Administration im Gazastreifen unterstützen./cmy/DP/zb