Telekom Austria verdient mehr und bekräftigt Jahresprognose
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--A1 Telekom Austria hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt. Dank höherer Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten legte der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Das EBITDA stieg um 2,8 Prozent auf 563 Millionen Euro, und erhöhte sich in allen Märkten außer Österreich und Serbien. Netto verdiente der Telekomkonzern 191 Millionen Euro und damit 7,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow kletterte auf 196 von 173 Millionen Euro vor einem Jahr.
Für das Gesamtjahr plant A1 Telekom Austria weiterhin mit einem Wachstum der Gesamtumsätze um 2 bis 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einem Capex vor Spektrum von rund 800 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2025 12:24 ET (16:24 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.2025
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.10.2025
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.2025
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.2024
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen