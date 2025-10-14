DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.295 +0,2%Top 10 Crypto15,76 -1,2%Nas22.675 -0,1%Bitcoin97.247 -2,4%Euro1,1608 +0,3%Öl62,51 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 Alibaba A117ME European Lithium A2AR9A Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt tiefer -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, GM, Rheinmetall im Fokus
Top News
Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern Letzte Chance: jetzt Dreifach-Neukundenbonus zum kostenlosen Depot sichern
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ) Hot Stocks heute: Trade der Woche: Short auf DAX, Hebel 5 (PJ27EQ)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Telekom Austria verdient mehr und bekräftigt Jahresprognose

14.10.25 18:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,87 EUR -0,05 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--A1 Telekom Austria hat im dritten Quartal Umsatz und Ergebnis gesteigert und die Jahresprognose bekräftigt. Dank höherer Erlöse aus dem Verkauf von Endgeräten legte der Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Das EBITDA stieg um 2,8 Prozent auf 563 Millionen Euro, und erhöhte sich in allen Märkten außer Österreich und Serbien. Netto verdiente der Telekomkonzern 191 Millionen Euro und damit 7,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow kletterte auf 196 von 173 Millionen Euro vor einem Jahr.

Wer­bung

Für das Gesamtjahr plant A1 Telekom Austria weiterhin mit einem Wachstum der Gesamtumsätze um 2 bis 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr sowie einem Capex vor Spektrum von rund 800 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 14, 2025 12:24 ET (16:24 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
03.10.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
02.10.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
30.09.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
19.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen