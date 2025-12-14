DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.810 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Broadcom A2JG9Z Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Oracle 871460 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX verabschiedet sich schwächer ins Wochenende -- US-Börsen schließen in Rot -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, BioNTech, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, NEL, Canopy & Co. im Fokus
Top News
Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte
Super Micro-Aktie profitiert von NVIDIA: Deshalb setzt der Serverbauer auf die Technologie des Chipriesen Super Micro-Aktie profitiert von NVIDIA: Deshalb setzt der Serverbauer auf die Technologie des Chipriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Sectra Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.12.25 06:35 Uhr

Sectra Un hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sectra Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,9 Millionen USD im Vergleich zu 72,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Sectra AB Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung