Sectra Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sectra Un hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 USD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sectra Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 89,9 Millionen USD im Vergleich zu 72,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net