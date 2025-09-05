Sectra Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
06.09.25 06:35 Uhr
Werbung
Sectra Un hat am 04.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 79,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Un 68,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
In eigener Sache
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Nachrichten zu Sectra AB Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shs
Werbung
Analysen zu Sectra AB Unsponsored American Depository Receipt Repr 1 Shs
Keine Analysen gefunden.