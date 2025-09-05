Sectra Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sectra Un hat am 04.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 79,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sectra Un 68,1 Millionen USD umgesetzt.

