Rent the Runway: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Rent the Runway lud am 12.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 13,65 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -4,440 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,6 Millionen USD – ein Plus von 15,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rent the Runway 75,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net