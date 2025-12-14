Liberty Star Uranium Metals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Liberty Star Uranium Metals hat am 12.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

