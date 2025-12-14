Ferrellgas Partners LP Partnership Units öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ferrellgas Partners LP Partnership Units lud am 12.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 8,88 USD. Im Vorjahresquartal hatten -33,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,44 Prozent auf 355,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 364,1 Millionen USD gelegen.
