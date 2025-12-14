KOBE BUSSAN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
KOBE BUSSAN hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOBE BUSSAN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 940,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 891,3 Millionen USD umgesetzt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte KOBE BUSSAN ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat KOBE BUSSAN mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf KOBE BUSSAN
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KOBE BUSSAN
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent