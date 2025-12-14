DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.810 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
KOBE BUSSAN veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

14.12.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
KOBE BUSSAN CO LTD Unsponsored American Depositary Receipt Representing 2-1 shs
11,50 USD -0,06 USD -0,52%
Charts|News|Analysen

KOBE BUSSAN hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,09 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOBE BUSSAN noch ein Gewinn pro Aktie von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 940,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 891,3 Millionen USD umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,480 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte KOBE BUSSAN ein EPS von 0,320 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat KOBE BUSSAN mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,42 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net

