Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 355,2 Millionen USD – eine Minderung von 2,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 364,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B-
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B-
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent