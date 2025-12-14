Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferrellgas Partners LP Partnership Units -B- präsentierte in der am 12.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 8,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -33,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 355,2 Millionen USD – eine Minderung von 2,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 364,1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.net