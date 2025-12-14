DAX24.186 -0,5%Est505.721 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,03 -2,8%Nas23.195 -1,7%Bitcoin76.810 -0,1%Euro1,1737 ±0,0%Öl61,12 -0,7%Gold4.302 +0,5%
Forward Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

14.12.25 06:35 Uhr
Forward Industries veröffentlichte am 11.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 21,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,0 Millionen USD – ein Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Forward Industries 7,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 24,590 USD. Im Vorjahr hatten -1,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 39,77 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 18,19 Millionen USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 30,20 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

