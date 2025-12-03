DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +3,8%Nas23.414 +0,6%Bitcoin80.423 +2,3%Euro1,1642 +0,1%Öl62,49 +0,2%Gold4.205 ±-0,0%
Londons Botschafter: Kooperation mit Deutschland eng wie nie

03.12.25 06:31 Uhr

BERLIN/LONDON (dpa-AFX) - Deutschland und Großbritannien arbeiten aus Sicht des britischen Botschafters in Berlin enger und strategischer denn je zusammen. "Deutschland ist einer unserer engsten Partner und Verbündeten, mit dem wir bei nahezu allen globalen Herausforderungen, denen wir gemeinsam gegenüberstehen, denselben oder einen sehr ähnlichen Standpunkt einnehmen", sagte Andrew Mitchell der Deutschen Presse-Agentur vor dem Staatsbesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Vereinigten Königreich.

Steinmeiers Besuch hat "große symbolische Bedeutung"

Der britische Botschafter wies darauf hin, dass es der erste Staatsbesuch eines Bundespräsidenten in seinem Land seit 27 Jahren sei. "Der Besuch von Bundespräsident Steinmeier ist daher von großer symbolischer Bedeutung." Der Besuch könne die enge Partnerschaft zwischen beiden Ländern sichtbar machen und "neue Impulse für Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Energie und Kultur" setzen.

Staatsbesuch bedeutsam für deutsch-britische Beziehungen

Die Erinnerungen an den "wunderbaren Staatsbesuch" von König Charles in Deutschland 2023 seien noch frisch. "Und ich erwarte, dass der Staatsbesuch von Bundespräsident Steinmeier kein weniger bedeutsames Ereignis für die deutsch-britischen Beziehungen sein wird", sagte Mitchell./sk/DP/zb