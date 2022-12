Looking Glass Labs Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Looking Glass Labs

Die Looking Glass Labs-Aktie notierte um 04:22 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 12,7 Prozent auf 0,248 EUR. Der Kurs der Looking Glass Labs-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,248 EUR nach. Bei 0,278 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 234.220 Looking Glass Labs-Aktien.

Redaktion finanzen.net

