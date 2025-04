Lucid im Fokus

Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid verteuert sich am Nachmittag kräftig

01.04.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,2 Prozent im Plus bei 2,57 USD.

Die Lucid-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,2 Prozent auf 2,57 USD. Bei 2,58 USD erreichte die Lucid-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,44 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2.390.002 Lucid-Aktien den Besitzer. Bei 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 72,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie. Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie. Am 25.02.2025 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,29 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,20 Prozent auf 234,47 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -0,920 USD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt am Montagnachmittag Börse New York in Rot: NASDAQ 100 fällt mittags

