Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 3,48 USD.

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 3,48 USD ab. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,46 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,54 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 362.562 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 7,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 109,48 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 34,05 Prozent Luft nach unten.

Lucid-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15,60 Prozent auf 172,74 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.08.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2026 einen Verlust in Höhe von -0,538 USD ausweisen wird.

