Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag gefragt

Die Aktie von Lucid gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Lucid-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 2,44 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 2,48 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 2,48 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.728.800 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,43 USD an. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 44,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 16.11.2024 Kursverluste bis auf 1,94 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 20,53 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 06.05.2025 vor. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,07 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,74 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235,05 Mio. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.08.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Lucid im Jahr 2027 -0,438 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

