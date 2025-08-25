Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Abend mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,6 Prozent auf 2,00 USD ab.

Die Lucid-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 2,00 USD abwärts. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,99 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,07 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.794.017 Lucid-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,29 USD. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 53,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.11.2024 (1,94 USD). Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 3,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,28 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 259,43 Mio. USD – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 200,58 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2025 einen Verlust in Höhe von -0,915 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

