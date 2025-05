Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lucid-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,7 Prozent auf 2,40 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Lucid-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,7 Prozent auf 2,40 USD. Die Lucid-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,40 USD an. Bei 2,32 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 771.626 Lucid-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,43 USD) erklomm das Papier am 27.08.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lucid-Aktie 84,76 Prozent zulegen. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Lucid 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 06.05.2025 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,30 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235,05 Mio. USD – ein Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 172,74 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Lucid wird am 11.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Lucid rechnen Experten am 11.05.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,905 USD je Lucid-Aktie.

