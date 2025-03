Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Das Papier von Lucid konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 2,17 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 2,17 USD. Kurzfristig markierte die Lucid-Aktie bei 2,25 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,13 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.025.530 Lucid-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,43 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 10,62 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 25.02.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,29 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 234,47 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 157,15 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Lucid wird am 12.05.2025 gerechnet.

Der Verlust 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,143 USD je Lucid-Aktie belaufen.

