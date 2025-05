Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Nachmittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 2,88 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 2,88 USD. Bei 2,84 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,93 USD. Zuletzt wechselten 2.696.271 Lucid-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,43 USD. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,65 Prozent. Am 16.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,94 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lucid-Aktie derzeit noch 32,81 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Am 06.05.2025 hat Lucid die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 235,05 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 172,74 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Lucid wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 11.08.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,892 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

