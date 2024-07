Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Lucid

Die Aktie von Lucid zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,11 USD zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:53 Uhr wies die Lucid-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 3,11 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Lucid-Aktie bei 3,19 USD. Bei 3,10 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Lucid-Aktien beläuft sich auf 416.098 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,37 USD erreichte der Titel am 12.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 169,40 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.05.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Lucid hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,43 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 172,74 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 149,43 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2024 terminiert.

Laut Analysten dürfte Lucid im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,080 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Gewinne

Lucid-Aktie kann nach Rekordauslieferungen Gewinne nicht halten

NASDAQ 100-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Dienstagmittag steigen