Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Nachmittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 2,20 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,20 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,23 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.489.950 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 50,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.08.2025 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 259,43 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,920 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

