Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Nachmittag zu

12.08.25 16:09 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid legt am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 2,20 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lucid
1,89 EUR 0,06 EUR 3,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 2,20 USD. In der Spitze legte die Lucid-Aktie bis auf 2,23 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,21 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.489.950 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 50,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.11.2024 bei 1,94 USD. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 13,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Lucid-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 05.08.2025 hat Lucid die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,28 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 259,43 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 200,58 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 11.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,920 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Bildquellen: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images

