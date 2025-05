Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Nachmittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 2,63 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lucid nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 2,63 USD. Die Lucid-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,69 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,64 USD. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.121.230 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,43 USD erreichte der Titel am 27.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 68,57 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 35,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Lucid seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 06.05.2025 äußerte sich Lucid zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,24 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 235,05 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 172,74 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Lucid am 11.08.2025 vorlegen.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,909 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

