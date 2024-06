Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Lucid im Fokus

Die Aktie von Lucid gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 2,51 USD.

Die Lucid-Aktie notierte um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 2,51 USD. Der Kurs der Lucid-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,51 USD nach. Bei 2,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Lucid-Aktie belief sich zuletzt auf 401.175 Aktien.

Bei 8,37 USD erreichte der Titel am 12.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 233,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,30 USD erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Am 06.05.2024 hat Lucid in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Lucid vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,30 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 149,43 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,74 Mio. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Lucid am 31.07.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,078 USD je Lucid-Aktie.

