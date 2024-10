Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid fällt am Donnerstagnachmittag tief

Kursverlauf

Die Aktie von Lucid gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 13,6 Prozent auf 2,84 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Lucid-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 13,6 Prozent auf 2,84 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Lucid-Aktie bis auf 2,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 2,75 USD. Zuletzt wechselten 12.519.403 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 15.12.2023 markierte das Papier bei 5,31 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 87,13 Prozent Plus fehlen der Lucid-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2024 Kursverluste bis auf 2,30 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lucid-Aktie liegt somit 23,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Lucid-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 05.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 200,58 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 32,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 150,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 07.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 11.11.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --1,193 USD je Lucid-Aktie.

