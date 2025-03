Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken Lucid am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 2,37 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 3,1 Prozent im Minus bei 2,37 USD. Das bisherige Tagestief markierte Lucid-Aktie bei 2,34 USD. Bei 2,38 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.056.853 Lucid-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lucid-Aktie 22,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 25.02.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,29 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 234,47 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,15 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.05.2025 terminiert.

In der Lucid-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,917 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

