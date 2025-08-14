DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.746 -1,3%Euro1,1604 -0,4%Öl67,53 +0,7%Gold3.338 -0,3%
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Lucid

21.08.25 20:24 Uhr
Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Lucid

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Lucid. Das Papier von Lucid befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 2,09 USD ab.

Die Lucid-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 2,09 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Lucid-Aktie bei 2,07 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.880.988 Lucid-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.08.2024 auf bis zu 4,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lucid-Aktie derzeit noch 112,23 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 7,19 Prozent sinken.

Für Lucid-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lucid am 05.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,28 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lucid -0,34 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 259,43 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 200,58 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,920 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

Redaktion finanzen.net

