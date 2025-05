Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Lucid im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 2,67 USD.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 2,67 USD abwärts. Bei 2,65 USD markierte die Lucid-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 2,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.880.546 Lucid-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,94 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lucid-Aktie damit 37,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid ließ sich am 06.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 235,05 Mio. USD – ein Plus von 36,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 172,74 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Lucid-Bilanz für Q2 2025 wird am 11.08.2025 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,892 USD je Lucid-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Tesla-Aktie im Blick: Tesla-Manager lehnt Exklusivität ab - und setzt auf Kooperation für die E-Zukunft

NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 letztendlich mit Gewinnen

Aufschläge in New York: NASDAQ 100 im Plus