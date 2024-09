Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag höher

Kurs der Lucid

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lucid. Zuletzt sprang die Lucid-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,9 Prozent auf 3,60 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lucid zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,9 Prozent auf 3,60 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lucid-Aktie bisher bei 3,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,48 USD. Bisher wurden via NASDAQ 467.934 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,69 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 58,28 Prozent könnte die Lucid-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,30 USD. Dieser Wert wurde am 24.04.2024 erreicht. Abschläge von 36,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Lucid-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lucid 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lucid am 05.08.2024. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,34 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 200,58 Mio. USD – ein Plus von 32,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 150,87 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Lucid dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren.

2024 dürfte Lucid einen Verlust von -1,179 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

