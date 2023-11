Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Dienstagvormittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 3,78 EUR.

Die Lucid-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 3,78 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,78 EUR. Bisher wurden via Tradegate 1.100 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,33 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 332,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,40 EUR am 10.11.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lucid-Aktie 10,01 Prozent sinken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lucid am 07.11.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lucid ein EPS von -0,40 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,49 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 137,81 USD. Im Vorjahresviertel waren 195,46 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.02.2024 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Lucid 2023 einen Verlust in Höhe von -1,372 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Starker Wochentag in New York: Am Nachmittag Gewinne im NASDAQ 100

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

Weitere Hiobsbotschaft für NYSE-Titel Fisker: Accounting-Chef vom Tesla-Konkurrenten Fisker tritt zurück - nach zwei Wochen Amtszeit