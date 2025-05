Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lucid. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 2,58 USD.

Die Lucid-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 2,58 USD. Zwischenzeitlich weitete die Lucid-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 2,54 USD aus. Bei 2,63 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1.646.556 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 27.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,43 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lucid-Aktie ist somit 71,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,94 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Lucid-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lucid am 06.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lucid 235,05 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 172,74 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2025 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,892 USD je Lucid-Aktie in den Büchern stehen.

