Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Bären lasten am Mittwochnachmittag auf Lucid

Die Aktie von Lucid gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lucid-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 6,3 Prozent auf 2,40 USD abwärts.

Das Papier von Lucid gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 6,3 Prozent auf 2,40 USD abwärts. Die Lucid-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,39 USD ab. Bei 2,48 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Lucid-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.175.465 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2024 bei 4,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lucid-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,94 USD. Dieser Wert wurde am 16.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Zuletzt erhielten Lucid-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Lucid veröffentlichte am 25.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,29 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Lucid hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,47 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 49,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 157,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 06.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lucid möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,909 USD je Aktie in den Lucid-Büchern.

