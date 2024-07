Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Lucid gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,45 USD ab.

Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,45 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 3,43 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 349.299 Lucid-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,75 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lucid-Aktie somit 55,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 2,30 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lucid am 06.05.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,43 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,74 Mio. USD – ein Plus von 15,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lucid 149,43 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 05.08.2024 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,538 USD je Lucid-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lucid-Aktie

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Plus

Zuversicht in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Gewinnzone

Freundlicher Handel: NASDAQ 100 mit positivem Vorzeichen