Lucid Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Lucid gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lucid. Die Lucid-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 2,53 USD ab.

Der Lucid-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 2,53 USD. Die Abwärtsbewegung der Lucid-Aktie ging bis auf 2,53 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 2,55 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.371.058 Lucid-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 4,43 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.08.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,94 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lucid-Aktie.

Lucid-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Lucid gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lucid in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 235,05 Mio. USD im Vergleich zu 172,74 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 05.08.2025 dürfte Lucid Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lucid-Verlust in Höhe von -0,894 USD je Aktie aus.

